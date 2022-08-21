Общество

В Волгограде почти половина умных остановок оказалась неисправной

Общество 21.08.2022 16:45
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21.08.2022 16:45



КСП Волгограда обнаружила недочеты в функционировании интеллектуальной транспортной системы города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет аудиторов, в частности, недостатки были выявлены в ходе осмотра подсистемы управления умными остановками и периферийного оборудования. Так,
47 из 89 информационных табло остановочных пунктов, установленных в 2017-2018 годах, имели неисправности. Кроме того, шесть объектов не числились  на балансе.  А 30 из 125 камер видеонаблюдения не передавали изображение.

Также аудиторы выявили факты неэффективного использования оборудования и бюджетных трат. Например, в  2020 году по заказу МУ «Комдорстрой» была проведена паспортизация 470 км дорог. Стоимость работ составила 15 353,6 тыс. руб. Однако МУ «Комдорстрой» не использует результаты работ в своей деятельности, что, по мнению КСП, создает риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальным предприятиям, которые ответственны за функционирование интеллектуальной транспортной системы, уже направлены предложения по исправлению недостатков.


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