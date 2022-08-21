В Волгограде почти половина умных остановок оказалась неисправной









КСП Волгограда обнаружила недочеты в функционировании интеллектуальной транспортной системы города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет аудиторов, в частности, недостатки были выявлены в ходе осмотра подсистемы управления умными остановками и периферийного оборудования. Так,





Также аудиторы выявили факты неэффективного использования оборудования и бюджетных трат. Например, в 2020 году по заказу МУ «Комдорстрой» была проведена паспортизация 470 км дорог. Стоимость работ составила 15 353,6 тыс. руб. Однако МУ «Комдорстрой» не использует результаты работ в своей деятельности, что, по мнению КСП, создает риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.





Муниципальным предприятиям, которые ответственны за функционирование интеллектуальной транспортной системы, уже направлены предложения по исправлению недостатков.

47 из 89 информационных табло остановочных пунктов, установленных в 2017-2018 годах, имели неисправности. Кроме того, шесть объектов не числились на балансе. А 30 из 125 камер видеонаблюдения не передавали изображение.