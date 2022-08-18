Новый главврач назначен в Жирновской ЦРБ









На должность главного врача Жирновской центральной районной больницы назначена Елена Георгиевна Дьячкова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Она обладатель диплома Волгоградского мединститута по специальности «лечебное дело», прошла также ординатуру по профилю «терапия».





В больнице Елена Георгиевна работает с 1991 года. Общий стаж нового руководителя медучреждения составляет более 30 лет.





Напомним, ранее ГБУЗ "Жирновская ЦРБ" возглавляла Марина Чернышкова. Она проработала на этом посту около двух лет.



