В Волгограде на 5 маршрутах примут для оплаты банковские карты

Мэрия Волгограда объявила аукцион на определение перевозчиков для работы по пяти маршрутам общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», обязательным условием для победителей торгов является введение бесконтактной системы оплаты проезда.

— В соответствии с планом развития городского общественного транспорта, на маршрутах № 46с (магазин (28км) — кладбище Центрального района), 41а (улица Тополевая — ТРК «Мармелад»), 51к (Больничный комплекс — улица 39-й Гвардейской), 10с (поселок Верхнезареченский — ж/д больница) и 29с (ТЦ «Акварель» — улица Танеева) с 1 сентября перевозчики будут обязаны обеспечить работу систем безналичной оплаты проезда, при этом сами маршруты продолжат работу в прежних границах, — сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда.

Предложения от интересантов принимаются до 25 августа. С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать проезд на вышеуказанных маршрутах банковскими картами. В перспективе — рассматривается возможность подключения маршруток к электронной системе «Волна». Оплата поездок наличными деньгами сохранится. При этом, как и в муниципальном общественном транспорте, при безналичном расчете стоимость проезда в маршрутках составит 28 рублей вместо 30 рублей.

На сегодня банковскими картами можно оплатить проезд на маршруте №23а «Родниковая Долина — ЖД Вокзал».

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