В Волгограде малыш надкусил ртутный термометр и попал в больницу

Происшествия 22.08.2022 09:34
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22.08.2022 09:34
В Волгограде госпитализировали малыша после его игр с градусником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 3-летний мальчик, проживающий в одном из домов по ул. Высокая в Краснооктябрьском районе, надкусил ртутный термометр. Испуганные родители вызвали скорую помощь и ребенка госпитализировали в отделение детской токсикологии больницы №25. Однако после осмотра он был направлен на амбулаторное лечение.
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