Волгоградцы смирились с ростом цен

В Волгоградское УФАС за шесть месяцев этого года поступили 320 обращений граждан с жалобами на рост цен на все группы товаров. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня руководитель антимонопольного ведомства Роман Лучников.

– Пик этих обращений пришелся на весну этого года, – рассказал глава Волгоградского УФАС. – Тогда больше всего жалоб было на подорожание сахара, бумаги и овощи. Все эти обращения мы передавали в центральный аппарат ФАС России, где принимались соответствующие меры. Уже в июне мы зарегистрировали только одну жалобу от физического лица.

По словам Романа Лучникова, рынки услуг розничной торговли в России в целом являются конкурентными. При этом в Волгоградской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынках услуг розничной торговли.

Проведенные проверки по сообщениям, в частности, о ценах на некоторые виды стройматериалов показали, что в этом нет вины производителей.

– Мы занимались проверкой ценообразования на песок, который реализовал «Себряковцемент», – пояснил руководитель антимонопольного управления. – Выяснилось, что цена на него возросла из-за увеличения аренды участков, где он добывался, в 2-3 раза, а также из-за роста расходов на взрывчатые компоненты. В то же время, например, цена на строительные материалы наших некоторых производителей даже чуть снизилась в то время.