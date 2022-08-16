Ждем ливни, грозы и град: в Волгоградской области похолодает до +12 °С

В Волгоградской области синоптики обещают похолодание до +12 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, температура понизится в отдельных районах.

— Завтра, 17 августа, в регионе установится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточного направления с порывами до 15-20 м/с, — уточняют прогнозисты. — Ночью столбики термометров покажут +20...+25 °С, в отдельных районах при прояснении +12...+17 °С. Днем воздух раскалится до +32...+37 °С, местами сильная жара до +40...+42 °С.

В четверг, 18 августа, по области также вероятны кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +20...+25 °С, местами при прояснении +12...+17 °С, в дневные часы до +25...+30 °С, в отдельных районах до +35 °С.

К пятнице, 19 августа, синоптики вновь прогнозируют кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Ночью и утром в отдельных областях возможен туман. Ветер восточного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночная температура составит +17...+22 °С, при прояснении до +12 °С. Днем до +25...+30 °С, местами воздух прогреется до +33 °С.

В Волгограде завтра, 17 августа, без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 9-14 м/с. Ночью в областной столице +23...+25 °С, днем +35...+37 °С.

— В четверг, 18 августа, в ночные часы без существенных осадков, днем временами небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура составит +22...+24 °С, в дневной период +30...+32 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

В пятницу, 19 августа, в областном центре возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточного направления с порывами днем до 9-14 м/с. Ночью +20...+22 °С, днем до +31...+33 °С.

По данным сервиса Gismeteo, к следующему понедельнику дневная температура упадет до +30 °С. Ночью столбики термометра опустятся +20 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»