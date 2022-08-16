Общество

В Волгограде рэперов из «Касты» пытались уличить в экстремизме

Общество 16.08.2022 11:00
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16.08.2022 11:00


Дзержинский районный суд Волгограда накануне рассмотрел иск зампрокурора Волгоградской области о признании песни «Про Ислам» экстремистским материалом и запрете ее распространения в России. Как сообщает ИА «Высота 102», суд не нашел в песне признаков экстремизма. 

— Изучив материалы дела, заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы, а также прослушав данное музыкальное произведение, суд не нашел в песне признаков экстремизма, а потому отказал в удовлетворении данного административного иска, — сообщается в официальном Telegram-канале судебной инстанции. 

Также в пресс-службе районного суда уточнили, что установить автора музыкальной композиции «Про Ислам» не удалось, так как в сети ее исполнение приписано известному коллективу, не имеющему отношения к исполнению данной песни.

В сети на ютуб-каналах можно встретить видео, в описании которого автором обозначена популярная рэп-группа из Ростова «Каста». Концертный директор коллектива опроверг информацию о том, что авторство данной песни принадлежит участникам группы.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

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