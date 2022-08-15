







В Волгоградской области в полтора раза увеличили посевы свеклы и моркови. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, площадь посева овощей открытого грунта под урожай 2022 года в Волгоградской области составила 27,7 тыс. гектаров или 108,5% к 2021 г.





Площадь посевов свеклы столовой по сравнению с 2021 годом выросла на 53%, моркови столовой - на 41%, лука репчатого - на 13%, огурцов - на 8%, капусты - на 7%. Больше всего посажено лука репчатого (28% от всех посевов овощей) и моркови столовой (24%). Доля посевной площади томатов составляет 10%, огурцов и капусты – по 6%, свеклы столовой – 3%, чеснока – более одного процента, гороха овощного – 0,2%.





Более половины овощных плантаций размещены в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (54%). При этом и жители региона, памятуя о свекле за 150 рублей в начале июня, решили не надеяться на других и обеспечили себя овощами борщевого набора. Так, оставшаяся площадь посевов практически равномерно распределена между сельхозорганизациями и хозяйствами населения (24 и 22% соответственно).



