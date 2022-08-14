Общество

Интернациональную могилу героев в центре Волгограда сохранят за 3 млн рублей

Общество 14.08.2022 10:26
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14.08.2022 10:26



Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по сохранению в Волгограде памятника истории – братской могилы капитана Х.Ф. Фаттяхутдинова и Героев Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменьщикова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная сумма ремонта оценивается в 2 999 000 рублей. 
Ранее эксперты из Волгограда, Липецка и Ельца одобрили проектную документацию на проведение ремонта этого объекта культурного наследия федерального значения. Он расположен у Вечного огня в сквере на площади Павших борцов в Волгограде.
Напомним, что летом прошлого года МБУ «Волгоградзеленхоз» было оштрафовано на 100 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника.
По распоряжению департамента муниципального имущества администрации Волгограда, в феврале 2017 года указанный объект был передан на хранение МБУ «Волгоградзеленхоз». В ходе проверки было выявлено, что муниципальное бюджетное учреждение не проводит работы по надлежащему содержанию памятника: швы стелы из полированного красного и черного гранита разморожены, на стыке плит образованы зазоры, также фиксируются сколы, выбоины, потертости и потеки, смещена часть гранитных плит.
В братской могиле, напомним, похоронены защитники Сталинграда: испанец Ибаррури Рубен Руис, русский Каменьщиков Владимир Григорьевич, татарин Фаттяхутдинов Хафиз Фаттяхутдинович. 
- Три воина – защитники Сталинграда разных национальностей: испанец, русский, татарин погибли в разное время, но все они проявили героизм и самопожертвование в боях с фашизмом, - отмечалось в документах экспертизы.
В проекте разработаны мероприятия по усилению монолитного основания стелы, реставрация бронзового барельефа, ремонт железобетонного основания, замена гранитных блоков с трещинами, сколами, другими дефектами на аналогичные по цвету и размерам, работы по сохранению постамента и др.
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