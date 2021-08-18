Памятник героям в центре Волгограда расходится по швам





За ненадлежащее состояние объекта культурного наследия на 100 тысяч рублей оштрафовано МБУ "Волгоградзеленхоз". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановление о штрафе вынес Центральный районный суд Волгограда.

Установлено, что в адрес комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области поступили материалы проверки по факту ненадлежащего состояния памятника истории и культуры, расположенного вблизи Вечного огня в центре города-героя Волгограда. Памятник установлен на братской могиле, в которой похоронены капитан Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменьщиков.

По распоряжению департамента муниципального имущества администрации Волгограда, в феврале 2017 года указанный объект был передан на хранение МБУ "Волгоградзеленхоз". Выявлено, что муниципальное бюджетное учреждение не проводит работы по надлежащему содержанию памятника: швы стелы из полированного красного и черного гранита разморожены, на стыке плит образованы зазоры, также фиксируются сколы, выбоины, потертости и потеки, смещена часть гранитных плит.

У МБУ "Волгоградзеленхоз" есть право обжаловать постановление о штрафе в апелляционном порядке.



