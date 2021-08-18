Памятник героям в центре Волгограда расходится по швам

Общество 18.08.2021 11:03
0
18.08.2021 11:03
За ненадлежащее состояние объекта культурного наследия на 100 тысяч рублей оштрафовано МБУ "Волгоградзеленхоз". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановление о штрафе вынес Центральный районный суд Волгограда.
Установлено, что в адрес комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области поступили материалы проверки по факту ненадлежащего состояния памятника истории и культуры, расположенного вблизи Вечного огня в центре города-героя Волгограда. Памятник установлен на братской могиле, в которой похоронены капитан Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменьщиков.
По распоряжению департамента муниципального имущества администрации Волгограда, в феврале 2017 года указанный объект был передан на хранение МБУ "Волгоградзеленхоз". Выявлено, что муниципальное бюджетное учреждение не проводит работы по надлежащему содержанию памятника: швы стелы из полированного красного и черного гранита разморожены, на стыке плит образованы зазоры, также фиксируются сколы, выбоины, потертости и потеки, смещена часть гранитных плит.
У МБУ "Волгоградзеленхоз" есть право обжаловать постановление о штрафе в апелляционном порядке.
Реклама
Волгоградстат подсчитал траты родителей на 1 сентября18.08.2021 12:44
Общество 18.08.2021 12:44
Водоканал Урюпинска в Волгоградской области передадут в концессию до конца года18.08.2021 12:19
Общество 18.08.2021 12:19
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом18.08.2021 12:06
Общество 18.08.2021 12:06
В ковидарии Волгоградской области придут с проверкой18.08.2021 11:57
Общество 18.08.2021 11:57
Волгоградцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары18.08.2021 11:46
Общество 18.08.2021 11:46
Престарелая жительница Волгоградской области лишилась пенсии из-за чужих долгов17.08.2021 19:42
Общество 17.08.2021 19:42
Более 70 процентов педагогов Волгоградской области привились от коронавируса17.08.2021 16:39
Общество 17.08.2021 16:39
В конкурсе на должность главы фонда капремонта Волгоградской области определился победитель17.08.2021 15:46
Общество 17.08.2021 15:46
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрами17.08.2021 13:25
Общество 17.08.2021 13:25
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работы17.08.2021 13:04
Общество 17.08.2021 13:04
Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втрое17.08.2021 12:10
Общество 17.08.2021 12:10
День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайн17.08.2021 11:52
Общество 17.08.2021 11:52
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в Волгограде17.08.2021 11:40
Общество 17.08.2021 11:40
Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизни17.08.2021 09:35
Общество 17.08.2021 09:35
Еще один город Волгоградской области затопило ливнем17.08.2021 08:34
Общество 17.08.2021 08:34
Реклама