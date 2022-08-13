48-летняя волгоградка скончалась в реанимации от COVID-19

Общество 13.08.2022 20:34
0
13.08.2022 20:34
В Волгограде 48-летняя женщина умерла от коронавируса. О смерти волгоградки сообщил сегодня региональный оперштаб. В волгоградском облкомздраве ИА "Высота 12" рассказали, что женщина была госпитализирована в инфекционный стационар в связи с ухудшением состояния с хроническим заболеванием пищеварительной системы. К тому же женщина страдала хроническим заболеванием бронхолегочной системы.
Несмотря на получаемое лечение, ей становилось хуже. Женщина скончалась в реанимации.
Напомним, в Волгоградской области стала расти заболеваемость коронавирусом. При этом коллективный иммунитет жителей региона снизился до 4,8%.
В Волжском купальщица проплыла в Ахтубе с собакой на голове13.08.2022 22:09
Общество 13.08.2022 22:09
В Волгограде в ЖК «Комарово» построят новую школу за 1,6 миллиарда13.08.2022 18:23
Общество 13.08.2022 18:23
«И за это надо платить?»: в Котово из кранов снова потекла жижа цвета крепкого кофе13.08.2022 17:46
Общество 13.08.2022 17:46
Гидрометцентр: пекло в Волгоградской области раскалится до +4313.08.2022 17:12
Общество 13.08.2022 17:12
«Снова везут на скорых»: заболеваемость коронавирусом взлетела в Волгоградской области13.08.2022 13:18
Общество 13.08.2022 13:18
В Волгоградской области на 3 часа закроют железнодорожный переезд13.08.2022 08:51
Общество 13.08.2022 08:51
Четверо подростков влетели в дерево: полицейский рассказал о проблеме «детского» вождения в Волгоградской области13.08.2022 07:31
Общество 13.08.2022 07:31
В Волгограде «Акватории» грозит многотысячный штраф за унижение клиента12.08.2022 20:49
Общество 12.08.2022 20:49
В Волгограде до 15 августа перекроют движение в Ворошиловском районе12.08.2022 20:13
Общество 12.08.2022 20:13
Жителям Волгоградской области закрыли дорогу в лес до 1 сентября12.08.2022 19:44
Общество 12.08.2022 19:44
Волгоградские театры присоединятся к открытому фестивалю кино: программа12.08.2022 19:04
Общество 12.08.2022 19:04
«Терпели, пока не затопило дорогу»: песчаный карьер измучил жителей хутора Бобры под Волгоградом12.08.2022 18:12
Общество 12.08.2022 18:12
В Урюпинске простятся с погибшим на Украине кадровым подполковником Вячеславом Проскуряковым12.08.2022 17:31
Общество 12.08.2022 17:31
Волгоградцам назвали лучшие дни в августе для ловли рыбы12.08.2022 17:16
Общество 12.08.2022 17:16
Ковчег с мощами Сергия Радонежского пробудет в Волгограде три дня12.08.2022 17:04
Общество 12.08.2022 17:04