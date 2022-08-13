48-летняя волгоградка скончалась в реанимации от COVID-19









В Волгограде 48-летняя женщина умерла от коронавируса. О смерти волгоградки сообщил сегодня региональный оперштаб. В волгоградском облкомздраве ИА "Высота 12" рассказали, что женщина была госпитализирована в инфекционный стационар в связи с ухудшением состояния с хроническим заболеванием пищеварительной системы. К тому же женщина страдала хроническим заболеванием бронхолегочной системы.





Несмотря на получаемое лечение, ей становилось хуже. Женщина скончалась в реанимации.



