В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного дохода

Общество 11.08.2022 09:41
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11.08.2022 09:41
Полгода жительнице Красноармейского района Волгограда отказывали в ежемесячной выплате на двоих несовершеннолетних детей.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, волгоградка обратилась в надзорное ведомство с жалобой на нарушение социальных прав. Была проведена проверка, в результате которой было установлено, что в это дело вкралась ошибка.
Женщина обращалась по вопросу назначения ежемесячного пособия на ребенка в отделение ПФР по Волгоградской области в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Однако ей было отказано в связи с превышением размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.
- Как следует из материалов надзорной проверки, женщина ошибочно задекларировала полученный в 2020 году доход от продажи квартиры, в то время как не должна была выплачивать налог от продажи данного объекта недвижимости. Полученные в рамках межведомственного взаимодействия сведения из налоговой службы в свою очередь явились основанием для некорректного расчета суммы среднедушевого дохода семьи, - рассказала Черединина.
В суд было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области назначить женщине пособие в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. Ворошиловский районный суд требование прокурора удовлетворил.
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