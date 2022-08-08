Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»

Экономика 08.08.2022 14:38 Новости компаний
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08.08.2022 14:38 Новости компаний
Управляющая компания «Открытие» («Открытие Инвестиции») запускает продажи инвестиционных продуктов в сети Транскапиталбанка и Инвестторгбанка.
Теперь клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить стратегии доверительного управления УК «Открытие» ИИС Облигации, ИИС Акции, ИИС Сбалансированный.
Стратегии разработаны таким образом, чтобы покрыть основные потребности инвесторов.
Так, если клиент толерантен к риску и рассчитывает на существенную потенциальную доходность на длинном горизонте, лучшим решением для него будет оформить ИИС Акции. По мнению управляющих УК «Открытие», сейчас наиболее подходящий момент для вложений в российский рынок акций, так как большинство бумаг стоят очень дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов.
Если клиент планирует обогнать инфляцию, но при этом хочет сократить риск – ему стоит обратить внимание на ИИС Сбалансированный, в состав которой входят как акции, так и облигации.
Клиентам, которые подходят к инвестициям более осторожно, но при этом стремятся заработать больше, чем по депозиту, подойдет ИИС Облигации.
В состав каждой стратегии входит одноименный открытый паевой фонд, представляющий собой готовый портфель под ежедневным управлением профессионалов.
Основные преимущества ИИС УК «Открытие»:
· низкий порог входа (от 10 000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;
· налоговый вычет от государства до 52 тыс. рублей в год на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей или освобождение от уплаты налогов с прибыли с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год;
· упрощенная схема получения налогового вычета. Теперь клиент может получить налоговый вычет дистанционно без необходимости посещения налоговой (отправку документов в ФНС осуществляет УК);
· наличие периода охлаждения в течение 14 календарных дней, когда клиент в случае изменения личных обстоятельств может пересмотреть свое решение об оформлении стратегии без каких-либо потерь;
· возможность в течение всего срока инвестирования переходить из одной стратегии в другую или иметь несколько стратегий в рамках одного счета ИИС. При этом инвестор имеет право выйти из стратегии в любой момент без каких-либо дополнительных комиссий. (Важно помнить, что налоговый вычет возможно получить только при инвестировании на срок от трех лет).
Чтобы открыть стратегии ИИС УК «Открытие», клиентам ТКБ/ИТБ необходимо обратиться в любое из отделений банков.
Сардор Насиров, директор департамента развития продаж «Открытие Инвестиции»:
— Для нас сотрудничество с ведущими игроками финансового рынка принципиально важно. Такое взаимодействие отвечает современным реалиям, когда инвестор всё чаще пользуется широким спектром финансовых услуг, не ограничиваясь одним продуктом. Теперь и клиенты ТКБ/ИТБ смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов и стратегий доверительного управления УК «Открытие», тем самым повышая эффективность вложенных средств и потенциальную доходность. Мы благодарим ТКБ/ИТБ за интерес к нашей продуктовой линейке и надеемся, что в будущем сможем укрепить наше взаимодействие.
Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:
— Мы последовательно расширяем возможности эффективного управления своими финансами для наших клиентов. Партнерство с УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), одним из лидеров рынка управления активами, – еще один логичный шаг в этом направлении. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят новые возможности повышения своего благосостояния.
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