Количество укушенных клещами волгоградцев выросло до 1400









В Волгоградской области уже 1400 человек обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю таких стало больше на 85 человек.





При этом в ведомстве отметили, что данный показатель не превышает среднемноголетних значений.





Напомним, в регионе зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Городищенского и Котельниковского районов. Медики напоминают о необходимости соблюдать правила посещения лесов –только в закрытой одежде, а при обнаружении клеща как можно быстрее удалить его. Чем дольше находится клещ на теле, тем выше риск развития боррелиоза. После удаления клеща место укуса нужно промыть с мылом и обработать антисептиком, после чего немедленно обратиться к врачу.







