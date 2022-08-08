Количество укушенных клещами волгоградцев выросло до 1400

Общество 08.08.2022 08:07
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08.08.2022 08:07
В Волгоградской области уже 1400 человек обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю таких стало больше на 85 человек.
При этом в ведомстве отметили, что данный показатель не превышает среднемноголетних значений.
Напомним, в регионе зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Городищенского и Котельниковского районов. Медики напоминают о необходимости соблюдать правила посещения лесов –только в закрытой одежде, а при обнаружении клеща как можно быстрее удалить его. Чем дольше находится клещ на теле, тем выше риск развития боррелиоза. После удаления клеща место укуса нужно промыть с мылом и обработать антисептиком, после чего немедленно обратиться к врачу.
Клеща рекомендовано сдать в лабораторию на исследование на наличие инфекций. Однако эта услугу является платной.
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