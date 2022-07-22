Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещей

С жалобами на укусы клещей в медицинские организации Волгоградской области уже обратились 1252 человека. Данный показатель, как пояснили в территориальном управлении Роспотребнадзора, не превышает среднемноголетних значений.

Продолжается проведение оперативного мониторинга за инфекциями, которые передают эти членистоногие. На сегодняшний день в регионе выявлено два лабораторно подтвержденных случая Крымской геморрагической лихорадки.

Добавим, что действенным способом выявления опасной инфекции в случае заражения после укуса клеща, по словам участкового врача-терапевта Екатерины Красновой, является анализ крови.

– Сдать кровь необходимо не ранее, чем через 7 дней после укуса, иначе анализы ничего не покажут. Если вас укусили, то у вас появятся такие симптомы как температура 38-39 градусов, головная боль, тошнота, – предупреждает специалист. – Эти симптомы нельзя игнорировать, нужно сразу обратиться к участковому врачу.

По словам Красновой, пораженное место ни в коем случае нельзя трогать руками, место укуса нужно обработать спиртом или йодом и вымыть руки с мылом.

– Ни в коем случае нельзя давить клеща руками, лучше его отнести на исследование в медицинскую лабораторию или Центр гигиены и эпидемиологии. Если клещ был заражен, вам будет рекомендовано введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита, а для профилактики боррелиоза лечащие врачи назначат вам антибактериальные препараты, – инструктирует врач-терапевт.

Добавим, что лабораторные исследования клеща обойдутся жителям Волгограда в сумму порядка 2000 рублей. Так, анализ на боррелиоз, вирусный клещевой энцефалит (тест система 2 в 1) стоит 1224,0 рублей, тест на КГЛ – 765,6 рублей.

При этом, по сведениям регионального управления Роспотребнадзора, проведение исследований клещей на зараженность их возбудителями Крымской геморрагической лихорадкой, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, осуществляется в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на улице Ангарской, д. 13Б.

Срок исполнения исследований: 2-4 рабочих дня (не включая дату сдачи клеща).