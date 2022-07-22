Общество

Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещей

Общество 22.07.2022 13:26
0
22.07.2022 13:26


С жалобами на укусы клещей в медицинские организации Волгоградской области уже обратились 1252 человека. Данный показатель, как пояснили в территориальном управлении Роспотребнадзора, не превышает среднемноголетних значений.

Продолжается проведение оперативного мониторинга за инфекциями, которые передают эти членистоногие. На сегодняшний день в регионе выявлено два лабораторно подтвержденных случая Крымской геморрагической лихорадки.

Добавим, что действенным способом выявления опасной инфекции в случае заражения после укуса клеща, по словам участкового врача-терапевта Екатерины Красновой, является анализ крови. 

Сдать кровь необходимо не ранее, чем через 7 дней после укуса, иначе анализы ничего не покажут. Если вас укусили, то у вас появятся такие симптомы как температура 38-39 градусов, головная боль, тошнота, – предупреждает специалист. – Эти симптомы нельзя игнорировать, нужно сразу обратиться к участковому врачу. 

По словам Красновой, пораженное место ни в коем случае нельзя трогать руками, место укуса нужно обработать спиртом или йодом и вымыть руки с мылом.

Ни в коем случае нельзя давить клеща руками, лучше его отнести на исследование в медицинскую лабораторию или Центр гигиены и эпидемиологии. Если клещ был заражен, вам будет рекомендовано введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита, а для профилактики боррелиоза лечащие врачи назначат вам антибактериальные препараты, – инструктирует врач-терапевт. 

Добавим, что лабораторные исследования клеща обойдутся жителям Волгограда в сумму порядка 2000 рублей.  Так, анализ на боррелиоз, вирусный клещевой энцефалит (тест система 2 в 1) стоит 1224,0 рублей, тест на КГЛ –  765,6 рублей. 

При этом, по сведениям регионального управления Роспотребнадзора, проведение исследований клещей на зараженность их возбудителями Крымской геморрагической лихорадкой, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, осуществляется в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на улице Ангарской, д. 13Б. 

Срок исполнения исследований: 2-4 рабочих дня (не включая дату сдачи клеща).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
22.07.2022 15:12
Общество 22.07.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 14:53
Общество 22.07.2022 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 14:25
Общество 22.07.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 14:24
Общество 22.07.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 13:25
Общество 22.07.2022 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:19
Общество 22.07.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:11
Общество 22.07.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:10
Общество 22.07.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:04
Общество 22.07.2022 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:00
Общество 22.07.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 10:20
Общество 22.07.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 10:07
Общество 22.07.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 09:16
Общество 22.07.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 08:32
Общество 22.07.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 21:29
Общество 21.07.2022 21:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:06
В Волгограде 17-летнему подростку грозит срок за аферу с банкоматомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградцам погасили долги по зарплате на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
14:53
Из-за ошибки строителю московского метро сильно урезали пенсию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
«Здесь будет мясорубка»: жители поселка Волгограда требуют от РЖД тоннель из-за строительства новой веткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
В Волгограде закупают еще 247 новых квартир для жителей трущобСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде у детской площадки зарезали мужчинуСмотреть фотографии
13:26
Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещейСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде Асланбек Керашев отмечает 20-летие на посту главы «Волгоград-ТРВ»Смотреть фотографии
13:14
На станции в Волгоградской области потушили вагон с углемСмотреть фотографии
12:27
Главный казначей России прибыл в Волгоград и встретился с губернаторомСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде конфисковали дом запрещенных «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
12:11
В Волгограде новую набережную дотянут до моста через ВолгуСмотреть фотографии
12:10
«К понедельнику запустим трамваи»: в центре Волгограда реконструкция теплосетей идет с опережением графикаСмотреть фотографии
12:04
Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройстваСмотреть фотографии
12:00
Вклад в общую копилку: молодое хозяйство в Ольховском районе наращивает темпы уборки зернаСмотреть фотографии
11:38
Волгоградский депутат Струк вместе с «Юнармией» попал в санкционный список ЕССмотреть фотографии
10:20
Минстрой России включил Волгоград в топ-10 «умных» городовСмотреть фотографии
10:13
Водитель спасся чудом: под Волгоградом фура протаранила бетонный блок и перевернулась — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На видеонаблюдение в городах Волгоградской области выделили 28,4 млн рублейСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального бояСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом в овраге нашли тело пропавшего 11 июля мужчиныСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде остановили стройку из-за снаряда времен войныСмотреть фотографии
08:40
Двое детей отравилась уксусом и марганцовкой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
В Волжском отремонтируют 16 дорог за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
07:57
Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:29
22 июля энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
21:00
Смотрим, как за 7 дней изменились цены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Трамваи не ходят кругами: фотограф показал с высоты масштаб реконструкции сетей в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:44
24 июля футболисты «Ротора» откроют новый сезон на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
 