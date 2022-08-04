В Волгограде ради болельщиков изменят расписание электрички 7 августа

Расписание городской электрички Аэропорт – Шпалопропитка изменится 7 августа.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, электричка отправится с остановочной платформы «Аэропорт» в 21.05 (на 56 минут позже) и прибудет на конечную станцию «Шпалопропитка» в 22.30 (на 56 минут позже). Посадка и высадка пассажиров на верхней платформе Мамаева Кургана будет осуществляться в 21.30.

Напомним, что 7 августа на «Волгоград Арене» «Ротор» проведет матч с клубом «Машук КМВ», который начнется в 19.00.