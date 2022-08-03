Общество

Тысячи паломников в Волгоградской области отмечают 370-летие монастыря

Общество 03.08.2022 12:28
0
03.08.2022 12:28


Город Серафимович в Волгоградской области 3 августа стал центром притяжения тысяч православных из разных регионов России, а также из зарубежья. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня здесь проходят масштабные праздничные мероприятия по случаю 370-летия Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

– В рамках празднования сегодня в Серафимовиче  пройдут торжественное богослужение, проповедь Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, – сообщают в региональном комитете по делам национальностей и казачества, – после этого запланирован выступление Московского мужского академического хора, хора монахинь Усть-Медведицкого монастыря и других коллективов.

Главными достопримечательностями монастыря являются храм Преображения Господня с 33 куполами, Казанский собор, построенный в византийском стиле, монастырские пещеры, каменная плита с отпечатками рук настоятельницы игуменьи Арсении, грот, арка-звонница, могила семи святых монахинь, святой источник с купальней и другое.

Напомним, что в августе 2021-го в Волгограде в эксплуатацию был сдан восстановленный собор святого благоверного князя Александра Невского. Возрождение православных святынь, сохранение культурного и исторического наследия — результат совместной работы региональных властей и РПЦ: губернатор Андрей Бочаров уделяет особое внимание этим вопросам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
03.08.2022 12:11
Общество 03.08.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2022 10:12
Общество 03.08.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2022 08:14
Общество 03.08.2022 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 22:57
Общество 02.08.2022 22:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 21:13
Общество 02.08.2022 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 20:38
Общество 02.08.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 19:56
Общество 02.08.2022 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 18:23
Общество 02.08.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:55
Общество 02.08.2022 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:44
Общество 02.08.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 17:35
Общество 02.08.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 16:23
Общество 02.08.2022 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 16:11
Общество 02.08.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2022 15:10
Общество 02.08.2022 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.08.2022 12:33
Общество 02.08.2022 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:46
В Волгоградской области главбуха осудят за взятки экс-директору Жирновского ПНИСмотреть фотографии
15:29
Нелегального мусорщика из Волжского после публикации ИА «Высота 102» найдут и накажутСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В Сурском сквере Волгограда вместо памятника-куба установят уникальную композициюСмотреть фотографии
14:09
«Убежала на дачи»: в Волгограде нашли пропавшую ночью 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:25
Владельцу склада с нелегальным алкоголем в Волгограде грозит до 6 лет тюрьмыСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде 17-летний работник автосервиса угнал иномаркуСмотреть фотографии
12:30
Полыхающую машину с сеном в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Тысячи паломников в Волгоградской области отмечают 370-летие монастыряСмотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области количество новых заболевших COVID-19 перевалило за сотнюСмотреть фотографии
11:38
Лучшим специалистом по охране труда в Южном федеральном округе признан сотрудник ВТЗСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде разыскивают пропавшую ночью 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
11:07
В полиции сообщили обстоятельства утреннего лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:34
Не умевший плавать школьник решил переплыть реку под Волгоградом и утонулСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде стоимость жилья выросла за 2 года в 1,5 разаСмотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом пробка растянулась на 4 километра из-за лобового ДТПСмотреть фотографии
08:29
Волгоградские предпенсионеры хотят работать прорабами и бухгалтерамиСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области увеличат траты на беженцев из ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
22:57
Под Волгоградом простились с погибшим в Сирии 34-летним десантникомСмотреть фотографии
21:13
На 61-м году жизни умер экс-глава детской колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:38
Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить людиСмотреть фотографии
19:56
Волгоград в августе примет XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»Смотреть фотографии
18:42
Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградская область организует отдых детей из подшефного района ЛНРСмотреть фотографии
17:55
«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗОСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из рекиСмотреть фотографии
17:35
В перинатальном центре Волгограда попросили не толпиться из-за угрозы COVID-19Смотреть фотографии
17:25
«Спрашивал у прохожих, где он живет»: в Волгограде полицейские вернули домой потерявшего память водителяСмотреть фотографии
16:23
Экстренное предупреждение на 2 августа выдало МЧС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Никто, кроме них: в Волгограде «войска дяди Васи» по-семейному отмечают день ВДВСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде 6-летнего мальчика не смогли обеспечить бесплатными игламиСмотреть фотографии
 