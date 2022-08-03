Тысячи паломников в Волгоградской области отмечают 370-летие монастыря

Город Серафимович в Волгоградской области 3 августа стал центром притяжения тысяч православных из разных регионов России, а также из зарубежья. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня здесь проходят масштабные праздничные мероприятия по случаю 370-летия Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

– В рамках празднования сегодня в Серафимовиче пройдут торжественное богослужение, проповедь Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, – сообщают в региональном комитете по делам национальностей и казачества, – после этого запланирован выступление Московского мужского академического хора, хора монахинь Усть-Медведицкого монастыря и других коллективов.

Главными достопримечательностями монастыря являются храм Преображения Господня с 33 куполами, Казанский собор, построенный в византийском стиле, монастырские пещеры, каменная плита с отпечатками рук настоятельницы игуменьи Арсении, грот, арка-звонница, могила семи святых монахинь, святой источник с купальней и другое.

Напомним, что в августе 2021-го в Волгограде в эксплуатацию был сдан восстановленный собор святого благоверного князя Александра Невского. Возрождение православных святынь, сохранение культурного и исторического наследия — результат совместной работы региональных властей и РПЦ: губернатор Андрей Бочаров уделяет особое внимание этим вопросам.