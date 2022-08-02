На Ангарской в Волгограде ограничат движение из-за ремонта дороги

С 3 августа на улице Ангарской в границах ул. Римского-Корсакова и Полины Осипенко будет ограничено движение в связи с ремонтом дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, так, в период работы тяжелой спецтехники дорожный трафик будет организован по временной схеме. Водителям советуют выбирать альтернативные пути объезда, в том числе по ул. Полины Осипенко, Продольной и другим.

На первом этапе работ будет произведен демонтаж старого дорожного покрытия. Полученную в ходе переработки снятого покрытия асфальтобетонную крошку впоследствии используют для засыпки грунтовых дорог на территории района.

На втором этапе организация-подрядчик планирует уложить свыше 5,5 тыс. кв. м нового дорожного полотна. Специалисты в своей работе используют современные технологии: в состав асфальтобетона дополнительно включаются минеральные добавки, которые предотвращают преждевременный износ покрытия и повышают его прочность, уточнили в мэрии.