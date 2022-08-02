Волгоградская область намолотила рекордные 4 миллиона тонн зерна

Общество 02.08.2022 10:11
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02.08.2022 10:11
Планку в 4 миллиона тонн зерна преодолели волгоградские аграрии. Как сообщили в администрации Волгоградской области, год назад на эту же дату было собрано на миллион зерна меньше.
В областном комитете сельского хозяйства поясняют, что на повышение урожайности повлияли своевременная подкормка и защита растений, использование современных агротехнологий, снижение потерь за счет обновления машинно-тракторного парка, грамотный подход в определении оптимального соотношения озимого и ярового севов, обеспечение аграриев государственной поддержкой.
Средняя урожайность зерновых в этом году превышает прошлогодний показатель практически на 50%: если в 2021-м получали 21 центнер с гектара, то сегодня - 32.
Более 200 тысяч тонн уже собрали на полях Калачевского, Клетского, Котельниковского, Серафимовичского, Чернышковского, Суровикинского районов. К отметке 300 тысяч тонн приближается Октябрьский район.
На текущую дату обмолочено свыше 60% площадей под зерновыми культурами — уборочная кампания продолжается с учетом погодных условий.
По планам Минсельхоза РФ, в этом году региону предстоит собрать не менее 4,7 миллиона тонн зерна. В Волгоградской области считают эту задачу выполнимой.
Для обеспечения собственной продовольственной безопасности региону требуется около 1,6 миллиона тонн зерна. Остальной урожай идет в другие регионы и на экспорт.
Напомним, что уборочную кампанию 2022 года Волгоградская область решила посвятить 80-летию победы в Сталинградской битве. Губернатор региона неоднократно заявлял, что задачи, поставленные главой государства перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны, будут выполнены в полном объеме.
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