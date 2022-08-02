«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии работникам

Общество 02.08.2022 08:58
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02.08.2022 08:58
Важнейшая составляющая деятельности предприятия-гиганта «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернего предприятия «МХК «ЕвроХим», реализующего в Волгоградской области проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей - забота о людях и обеспечение их благополучия.
Интересы всех сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, гарантии соблюдения их прав, а также дополнительные социальные льготы прописаны в коллективном договоре, который действует на «ЕвроХим-ВолгаКалии» с 2016 года.
Согласно условиям договора, компания обеспечивает сотрудников дополнительным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и дополнительной программой добровольного медицинского страхования, снабжает людей, занятых на работах с особыми условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами; предоставляет сотрудникам и их детям путевки на отдых и оздоровление.
В условиях непростой экономической ситуации «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с Профсоюзной организацией предприятия не только сохраняют все льготы и преимущества коллективного договора, но и стремятся оказать коллективу дополнительную поддержку. Поэтому еще более значительные, чем это предусмотрено законодательством, меры заботы о благополучии сотрудников вступают в действие на Гремячинском ГОКе с принятием поправок в коллективный договор.
Вносимые поправки сформулированы на основе положительного опыта взаимодействия работников и работодателя на всех предприятиях «ЕвроХима».
В обновленном коллективном договоре по согласованию с Дивизионом Горнорудный компании «ЕвроХим» расширен список льгот по предоставлению дополнительных оплачиваемых дней отдыха с сохранением среднего заработка в особых жизненных ситуациях.
В случае рождения ребенка оплачивается один день отдыха отцу. Молодожены из числа сотрудников получают два оплачиваемых дня отдыха в связи с регистрацией брака, один день отдыха работник может получить в связи с регистрацией брака своего ребенка. Один из родителей в случае сопровождения в школу детей-учащихся первых классов в День знаний также получает один оплачиваемый день отдыха. Предприятие оплачивает три дня в случае смерти супругов или членов семьи: детей, родителей, родителей супругов, родных братьев и сестер. Все эти льготы были представлены в ранней версии коллективного договора, но без сохранения заработной платы.
По такому же принципу составлен коллективный договор в подрядной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис».
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