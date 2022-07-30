Москвичей, пострадавших в ДТП, эвакуируют в Волгоград









Пострадавших в страшном ДТП жителей Москвы эвакуируют в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, для этих целей задействуют вертолет санавиации. Пострадавшие по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.







Напомним, страшное ДТП случилось накануне рано утром во Фроловском районе. Внедорожник «Toyota Land Cruiser» вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Удар был такой силы, что кузов слетел с рамы. 34-летняя женщина и 54-летний мужчина скончались на месте.





Двое мужчин, в том числе водитель, с тяжелыми травмами были доставлены в Михайловскую ЦРБ.