Общество

В Волгограде назвали условие возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19

Общество 29.07.2022 17:06
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29.07.2022 17:06


Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области не требует необходимости принятия мер по проведению профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидпоказаниям. Такой ответ получила редакция ИА «Высота 102» из управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, подписанный и.о руководителя Ириной Климиной, на запрос о возможном возвращении обязательной вакцинации в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующее постановление главный санитарный врач может принять «при угрозе возникновения и распространения  инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора проигнорировали вопрос информагентства о возможном возвращении обязательного масочного режима.

Напомним, в некоторых регионах России, в том числе в Волгоградской области,  уже ввели обязательный масочный режим в медучреждениях. Также подобные меры приняты в некоторых организациях и учреждениях субъектов РФ.

При этом в Роспотребнадзоре РФ на днях заявили об отсутствии необходимости возвращения ковидных ограничений.

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