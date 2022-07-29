Сегодня, 29 июля, в Волгоградской академии МВД России 233 выпускника получили дипломы о высшем образовании, 40 из них пополнят ряды региональной полиции.

На торжественном построении и вручении дипломов молодым оперативникам, следователям и экспертам-криминалистам побывал сегодня и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.







Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить со знаменательным событием выпускников одного из ведущих вузов МВД России сегодня прибыли в академию начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Александр Ларин, прокурор региона Денис Костенко, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, а также ветераны академии и выпускники вуза разных лет.









– Выпускники академии пользуются заслуженным авторитетом и в нашей стране и далеко за ее пределами. Знания, полученные в академии, стали прочной основой для профессионального роста, – подчеркнул начальник академии генерал-майор полиции Владимир Третьяков, обращаясь к выпускникам, которым присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции».

Руководитель вуза пожелал выпускникам достойно соответствовать тому знаку качества, который присвоен выпускникам Высшей следственной школы – Волгоградского юридического института – Волгоградской академии МВД России прежних лет.













Сегодня из волгоградской академии МВД выпустились 121 слушатель факультета подготовки следователей, 112 слушателей факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. В их числе 31 слушатель факультета подготовки иностранных специалистов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и других стран.









С успешным окончанием высшего учебного заведения выпускников поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Вручая дипломы молодым специалистам, главный полицейский региона пожелал офицерам удачи в службе и благополучия, выразив уверенность в том, что прочные и глубокие знания, приобретенные в стенах академии, послужат им хорошей основой для профессионального роста и эффективного решения стоящих перед органами внутренних дел задач.









По сложившейся традиции перед собравшимися выступил взвод барабанщиц, после чего выпускники станцевали офицерский вальс, а воздушные шары подняли в небо символичный лейтенантский погон.

























Пройдя в последний раз парадным строем перед руководством учебного заведения, курсанты подкинули вверх монеты, как символ удачи в службе, к которой им уже в ближайшее время предстоит приступить.

























Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»