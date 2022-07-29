Общество

Две сотни следователей, оперативников и криминалистов покинули Волгоградскую академию МВД – фоторепортаж

Общество 29.07.2022 13:35
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29.07.2022 13:35

Сегодня, 29 июля, в Волгоградской академии МВД России 233 выпускника получили дипломы о высшем образовании, 40 из них пополнят ряды региональной полиции. 

На торжественном построении и вручении дипломов молодым оперативникам, следователям и экспертам-криминалистам побывал сегодня и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.  


Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить со знаменательным событием выпускников одного из ведущих вузов МВД России сегодня прибыли в академию начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Александр Ларин, прокурор региона Денис Костенко, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, а также ветераны академии и выпускники вуза разных лет. 



– Выпускники академии пользуются заслуженным авторитетом и в нашей стране и далеко за ее пределами. Знания, полученные в академии, стали  прочной основой для профессионального роста, – подчеркнул начальник академии генерал-майор полиции Владимир Третьяков, обращаясь к выпускникам, которым присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции».

Руководитель вуза пожелал выпускникам достойно соответствовать тому знаку качества, который присвоен выпускникам Высшей следственной школы – Волгоградского юридического института – Волгоградской академии МВД России прежних лет. 




Сегодня из волгоградской академии МВД выпустились 121 слушатель факультета подготовки следователей, 112 слушателей факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. В их числе 31 слушатель факультета подготовки иностранных специалистов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и других стран. 



С успешным окончанием высшего учебного заведения выпускников поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Вручая дипломы молодым специалистам, главный полицейский региона пожелал офицерам удачи в службе и благополучия, выразив уверенность в том, что прочные и глубокие знания, приобретенные в стенах академии, послужат им хорошей основой для профессионального роста и эффективного решения стоящих перед органами внутренних дел задач. 



По сложившейся традиции перед собравшимися выступил взвод барабанщиц, после чего выпускники станцевали офицерский вальс, а  воздушные шары подняли в небо символичный лейтенантский погон.







Пройдя в последний раз парадным строем перед руководством учебного заведения, курсанты подкинули вверх монеты, как символ удачи в службе, к которой им уже в ближайшее время предстоит приступить.







Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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