Общество

В Волжском в порядок приведут еще пять поликлиник

Общество 28.07.2022 14:01
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28.07.2022 14:01


В пяти поликлиниках города Волжского Волгоградской области –  №3 (два отделения), №5, детской поликлинике №2 и в поликлинике горбольницы № 2 – в эти дни продолжается ремонт в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения. 

– В отделении горбольницы № 3, к которой без малого прикреплено 70 тысяч жителей Заволжья, капремонт не проводился ни разу. В здании на улице Пушкина уже стартовали демонтажные работы. В этом году предстоит полностью заменить инженерные коммуникации, включая водоснабжение, отопление, электроснабжение, обновить кровлю, – сообщают в профильном комитете Волгоградской области. – Параллельно обновляется и медоборудование: в частности, в отделение поступил цифровой современный флюорограф, который работает с минимальной лучевой нагрузкой.

На улице Советской в Волжском работы подходят к концу. Сейчас специалисты завершают ремонт первого этажа, входной группы и меняют лифты. Обновление кровли и ремонт помещений уже завершились. 

 

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