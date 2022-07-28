В Волжском в порядок приведут еще пять поликлиник

В пяти поликлиниках города Волжского Волгоградской области – №3 (два отделения), №5, детской поликлинике №2 и в поликлинике горбольницы № 2 – в эти дни продолжается ремонт в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена здравоохранения.

– В отделении горбольницы № 3, к которой без малого прикреплено 70 тысяч жителей Заволжья, капремонт не проводился ни разу. В здании на улице Пушкина уже стартовали демонтажные работы. В этом году предстоит полностью заменить инженерные коммуникации, включая водоснабжение, отопление, электроснабжение, обновить кровлю, – сообщают в профильном комитете Волгоградской области. – Параллельно обновляется и медоборудование: в частности, в отделение поступил цифровой современный флюорограф, который работает с минимальной лучевой нагрузкой.

На улице Советской в Волжском работы подходят к концу. Сейчас специалисты завершают ремонт первого этажа, входной группы и меняют лифты. Обновление кровли и ремонт помещений уже завершились.