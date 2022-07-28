Телеком

Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизации

Телеком 28.07.2022 16:14
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28.07.2022 16:14


По итогам исследования агентства Telecom Daily масштабное развитие сети, которое билайн провел за последние годы, улучшило клиентские характеристики и увеличило удобство использования мобильных сервисов. 
Агентство измерило качество мобильной связи почти в сотне мест, расположенных в 11 регионах, в том числе в Волгоградской области. В абсолютном большинстве локаций полученные скорости были выше 5-10 Мбит/с, которых, по данным агентства, хватает для комфортного использования сервисов на мобильном телефоне. Кроме того, в половине из всех измеренных локаций агентство зафиксировало у билайн самые высокие скорости мобильного интернета среди операторов «большой четверки». Эксперт подтвердил, что значительно обновленная сеть билайн соответствует требованиям пользователей к современным сервисам.  
Информационно аналитическое агентство Telecom Daily проводит исследования качества связи регионов Российской Федерации с 2007 года. У нас есть возможность сравнить результаты разных лет. Мы видим, что за последние два года билайн провел большую работу по строительству новых базовых станций и оптимизации своих сетей. Модернизация сети позволила сделать большой шаг вперед и предоставлять своим клиентам услуги на новом уровне, который может покрывать потребности пользователей, — прокомментировал директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G выросла почти в 3 раза.  По итогам 2021 года скорости мобильного интернета выросли на 30% при одновременном росте объема используемого трафика в 1,4 раза.
Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми, используя разные способы общения. Сейчас клиенты отправляют созданный контент в сеть не меньше, чем скачивают из сети.  Поэтому важна не только скорость загрузки информации из сети, но и скорость отправки своего контента. Эти пользовательские характеристики сети, которые отвечают за удобное использование сервисов, и проверили эксперты.
Тестирование показало, что снятые на камеру смартфона изображения могут улетать в чат в среднем за секунды, на отправку своего минутного видеоролика размером 60 мегабайт требуется от пары десятков секунд, а онлайн-трансляции можно вести с хорошей детализацией изображения.

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