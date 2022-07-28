Общество

Гостей на фестиваль еды и вина на «Волгоград Арене» привезут на электричках

Общество 28.07.2022 10:31
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28.07.2022 10:31



Масштабный аграрный фестиваль, который 30 июля пройдет на «Волгоград Арене», смогут посетить и жители южных районов города. Компания «Волгоградтранспригород» напоминает, что теперь электропоезда останавливаются и на Мамаевом кургане. Такое решение было принято в средине июля текущего года.
Расписание электричек на 30 июля.
Поезда на Мамаев курган:
№ 6312 Шпалопропитка - Тракторная - Пасс. Время отправления со станции Шпалопропитка 10:00, прибытие на станцию Мамаев курган в 11:09;
№ 6772 Шпалопропитка - Аэропорт. Отправление со станции Шпалопропитка в 13:06, прибытие на Мамаев курган в 14:05;
№ 6708 Шпалопропитка - Аэропорт. Время отправления со станции Шпалопропитка 14:11, прибытие в 15:10.
Поезда в сторону Шпалопропитки:
№6311 Тракторная-Пасс. Шпалопропитка. Отправление с Мамаева кургана в 14:17, прибытие в 15:23;
№ 6734 Аэропорт-Шпалопропитка. Время отправления с Мамаева кургана 15:11, прибытие 16:11;
№ 6323 Тракторная - Пасс. - Шпалопропитка. Отправление в 15:37, прибытие в 16:40;
№ 6325 Тракторная - Пасс. -Шпалопропитка. Время отправления со станции Мамаев курган 17:29, прибытие в 18:31;
№ 6370 Аэропорт-Шпалопропитка. Отправление в 17:51, прибытие в 18:53;
№6808 Качалино-Шпалопропитка. Электропоезд отправится с Мамаева кургана в 18:27, прибудет на станцию Шпалопропитка в 19:34.
Фото: Волгоградское отделение Приволжской желдороги

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