Волгоградский пограничник со спаниелем Арчи стали призерами чемпионата ФСБ

Общество 28.07.2022 09:23
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28.07.2022 09:23
Сотрудник контрольно-пропускного пункта «Вишневка» пограничного управления ФСБ по Волгоградской области и служебная собака по кличке Арчи стали призерами чемпионата ФСБ по многоборью кинологов. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, соревнования на призы имени легендарного пограничника, Героя Советского Союза Никиты Карацупы проходили на базе пограничного кинологического учебного центра ФСБ России в г. Вязьма Смоленской области.
Кинологи со своими питомцами состязались в спортивных дисциплинах – в поиске и обнаружении наркотических средств, взрывчатых веществ и в розыскном профиле, который включал обыск местности, проработку запахового следа, задержание, охрану и конвоирование нарушителя.
Среди более 100 специалистов-кинологов, участвовавших в упражнении «Поиск запахового материала в легковых автомобилях», второе место занял волгоградский пограничник и его питомец.
К слову, накануне проведения чемпионата кинолог с четвероногим подопечным обнаружили перевозимом багаже два предмета, схожих с огнестрельным оружием. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, пояснили в пограничном управлении.
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