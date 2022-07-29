Общество 29.07.2022 07:54
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29.07.2022 07:54
«Концессии теплоснабжения» продолжают готовить объекты теплового хозяйства и оборудования к работе в предстоящий отопительный сезон. Для того чтобы обеспечить готовность котельных и тепловых сетей к холодам, подготовительные мероприятия стартовали еще в апреле, сразу после окончания отопительного сезона.
В настоящий момент во всех районах города проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, которые проверяют на прочность под высоким давлением, чтобы определить слабые места и своевременно произвести их замену.
Кроме того, ведутся профилактические работы на котельных и центральных тепловых пунктах, которые включают ремонт дымовых труб, поверхностей нагрева и коллекторов котлов, ревизию насосов, задвижек, горелок, чистку теплообменников и деаэраторов, замену и поверку контрольно-измерительных приборов, систем автоматики.
Сразу в нескольких котельных Советского, Кировского и Красноармейского районов уже произведены ремонты котельных агрегатов. На одной из котельных Краснооктябрьского района ведутся работы по замене насосного оборудования, срок службы которого составит не менее 25 лет. Сейчас специалисты ведут демонтажные работы старых насосов и выполняют монтаж нового оборудования и материалов. А до начала отопительного сезона в данной котельной также планируется заменить трансформаторную подстанцию для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы электроснабжения на долгие годы.
Также, в рамках подготовки к ОЗП, активно ведется и реконструкция теплосетей. Например, в настоящее время бригады Концессий прокладывают 220 метров тепловой магистрали диаметром 800 мм. в Дзержинском районе по ул. Землячки. Подобные работы также стартовали по ул. Симонова и Козловской.
Если представить подготовительные работы в цифрах, то объем получается внушительным: 127 котельных, 280 центральных тепловых пунктов, 42 насосные станции, а также 1603 км тепловых сетей и 345 км сетей горячего водоснабжения.
– На сегодняшний день работы ведутся по графику,– прокомментировал ситуацию главный инженер Алексей Гуляев, – выполнены они уже на половину. И нет сомнений, что все работы будут завершены строго в срок, до начала отопительного сезона. Профилактические и ремонтные работы, заблаговременно проводимые «Концессиями теплоснабжения», позволят обеспечить готовность теплового хозяйства к холодам.
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