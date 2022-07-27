Общество

«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской области

Общество 27.07.2022 10:51
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27.07.2022 10:51


В Волгоградской области сегодня, 27 июля, официально запустили конвейерные ленты крупнейшего в Европе консервного комбината под брендом «Дядя Ваня». Предприятие, сообщает ИА «Высота 102», посетил губернатор региона Андрей Бочаров. По официальных данным, ежегодно здесь планируют выпускать до 100 млн банок консервной продукции, перерабатывая до 40 тысяч тонн овощей.

По сведениям администрации Волгоградской области, инвестиционный проект  стоимостью 3,5 млрд рублей реализуется при государственной поддержке. Инвестор привлек собственные средства и возможности льготного инвестиционного кредита. 


– Я поздравляю жителей Волгоградской области, страны с тем, что на нашей территории запущен один из крупнейших в России и Европе консервных заводов. С компанией «Дядя Ваня» мы сотрудничаем на конструктивной основе. Всего за два года реализованы серьезные планы, — отметил Андрей Бочаров в ходе сегодняшней поездки. –  Проект имеет большое продолжение. Мы уже обсуждаем запуск дополнительных линий. 

Завод построен в городе Волжском по соседству с районами – лидерами по производству овощной продукции. 


Первую партию консервов изготовят на комбинате уже в третьем квартале 2022-го. Большую часть сырья будут перерабатывать сразу, однако порядка 20% — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах. Ассортимент выпускаемой продукции будет варьироваться от сезона к сезону. К примеру, зимой-весной в приоритете — овощные салаты и закуски. 

В производстве будут задействованы овощи с собственных полей компании, так и фермерская продукция, в том числе прошедшая заморозку на таких предприятиях региона как «Волгоградтрубопласт», «Волгомясомолторг» и «МФК «Развитие».

Предприятие обеспечит работой 500 жителей региона. 

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