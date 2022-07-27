В Камышине пес после смерти хозяйки остался ее ждать









Неравнодушные камышане пытаются пристроить в добрые руки собаку, оставшуюся без хозяйки. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Камышина Волгоградской области, после смерти женщины пес остался жить около подъезда дома №6а по ул. Терешковой.





- Он сидит здесь целыми сутками, никуда не уходит, ждет, что его пустят домой, - переживают горожане.













Жильцы его подкармливают и жалеют. И надеются, что найдется человек, который приютит осиротевшую собаку.









Фото Подслушано Камышин VK.