Общество

«Поехали домой, Шоколадка!»: в Волгограде потерявшихся питомцев возвращают хозяевам

Общество 27.07.2022 07:03
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27.07.2022 07:03




Едва ли не каждый день на участке отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное» проходят так называемые выписки – потерявшихся собак находят и забирают их хозяева или опекуны, те, кто кормит и заботится о четвероногих любимцах. Моменты встречи хозяев с питомцами – одни из самых счастливых для сотрудников учреждения. Свидетелями этих радостных минут стали и корреспонденты ИА «Высота 102». 


В отлов иногда попадают домашние собаки на самовыгуле, небиркованные животные, за которыми ухаживают или жители двора, или работники организаций и предприятий. Многие страшно пугаются, думая, что животных они потеряли навсегда. Но часто это не так. В МБУ «Северное» с большим удовольствием возвращают собак владельцам, но при соблюдении определенных правил. 


Для начала, чтобы убедиться, что животное находится в питомнике МБУ «Северное», нужно зайти на сайт учреждения, где оперативно публикуются фотографии животных с подробной информацией о времени и месте, когда и где животное было отловлено. Если вы узнали своего питомца, у вас будет возможность забрать его домой или в привычную для него среду обитания, заключив соответствующий договор. 

Если животное уже стерилизовано и привито от бешенства и владелец предоставит нам все ветеринарные документы, то собака возвращается к нему без отбывания обязательного десятидневного карантина, – рассказывает главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова.В противном случае животному придется пройти у нас все необходимые процедуры – карантин, вакцинацию от бешенства и стерилизацию. Весь послеоперационный период за собакой наблюдают ветеринары, делая контрольный осмотр перед выпиской. В случае необходимости шов еще раз обрабатывается, также животное получает антибиотики. 


Главный ветеринарный врач советует владельцам животных не переживать и не пытаться ускорить выписку собак.

Мы действуем согласно строгих алгоритмов, прописанных в том числе на основании нормативных документов профильных ведомств, поэтому мы не имеем права, например, выдать собаку раньше, чем регламентируется правилами, – продолжает Гуля Андреевна. – Иногда нас просят, например, разрешить навестить собаку, когда она находится на карантине. К сожалению, мы вынуждены отказывать. Во-первых, мы должны убедиться, что собака не больна бешенством, а это, как известно, опасное заболевание, поэтому контакты с животным, пока оно находится на карантине, нежелательны. Кроме того, собака, узнав хозяина, может отреагировать эмоционально, что только усугубит ее стресс. То же самое может произойти и с человеком. Поэтому мы просим набраться терпения и спокойно дождаться, когда животное можно уже забрать домой. 


Подобные эмоции пришлось пережить волгоградке Екатерине, которая сегодня забирала любимца ее коллег – симпатичного песика по кличке Шоколадка. 

Собака прибилась к одной из организаций, сотрудники которой прикармливали и опекали доброго пса. Когда он пропал, все ужасно расстроились. Но, к счастью, нашли фото Шоколадки на сайте МБУ «Северное» в разделе новых постояльцев питомника. Пес сразу узнал Екатерину, однако, перенервничав, категорически отказывался принимать последний укол антибиотика и не соглашался на обработку раны – из-за смены корма у него началась аллергия и пес вычесал кусок шерсти об стены вольера. Добрые слова и твердые руки опытных ветеринаров пришли на помощь – и Шоколадка поехала домой. 


А вот другой песик Челси так перенервничал в разлуке, что категорически не хотел признавать свою хозяйку – владелицу базы, где живут восемь собак. Челси еще до того, как попал в приют, прошел стерилизацию, все отметки о вакцинации в его ветеринарном паспорте были, поэтому женщина могла забрать его сразу, без ожидания окончания карантина. Но из-за того, что Челси огрызался на хозяйку, ему пришлось ввести успокоительное. Пса в состоянии сна погрузили в багажник машины и он тоже, как и его сосед по вольеру, Шоколадка, отправился туда, где его ждут любящие его люди и такие же усыновленные, как и он, бездомыши-друзья. А его хозяйка получила ценные советы от ветеринаров учреждения, как сбалансировать питание Челси после перехода от мягких кормов к твердым. 


Челси придет в себя уже в привычной для него обстановке и скоро забудет тяжелое время разлуки со своей хозяйкой. Наладилась жизнь и других животных, которые вернулись не в среду обитания, а к любящим их людям. 

Так, в  прошлом месяце в МБУ «Северное» по договорам с физическими лицами передали волгоградцам 150 собак. Приблизились к этому показателю и в июле. И этим сотрудники учреждения гордятся – ведь собаки не окажутся на улице, где они вынуждены будут добывать себе пропитание, а попадут в добрые руки. А значит, агрессивных и голодных животных на улицах Волгограда будет меньше. 


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