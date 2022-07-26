Под Волгоградом скупой коммерсант чуть не оставил сотрудников без пенсии









Прокуратура по решению суда обязала владельца магазина в Михайловке произвести отчисления налогов и страховых взносов за двух работников и полностью восстановить их трудовой стаж.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратились торговые работники, которые сообщили, что при оформлении пенсии обнаружили, что часть отработанного ими периода не включена в их общий трудовой стаж.

Установлено, что женщины с 2012 года работали продавцами в одном из магазинов местного коммерсанта. Однако при беспрерывном стаже работы и систематической выплате заработной платы, работодатель в отдельные периоды направлял в налоговые органы информацию о неполучении доходов работниками. Помимо занижения налога на доходы физических лиц он также периодически не уплачивал страховые взносы и предоставлял некорректную информацию в территориальное отделение Пенсионного фонда России.

Решением Михайловского районного суда Волгоградской области иск прокурора полностью удовлетворен. В ходе судебного разбирательства работодатель произвел оплату налогов и обязательных социальных отчислений на сумму более 150 тысяч рублей.



