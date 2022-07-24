Общество

В Волгоградской области похолодает до +8

Общество 24.07.2022 08:00
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24.07.2022 08:00



Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Волгоградской области с грозами и шквальным ветром 24, 25 и 26 июля. 
По данным Волгоградского ЦГМС, при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Сегодня, 24 июля, в сельских районах днем будет +23...+28º. В понедельник, 25 июля, в районах области ночью будет свежо - до 13...+18º, местами при прояснении до +8º. Днем воздух прогреется до +24...+29º.
26 июля возможны небольшие и кратковременные дожди, грозы. Температура ночью: +13...+18º, местами при прояснении до +8º; днем +24...+29º.
В Волгограде кратковременные дожди и грозы прогнозируют также три дня – до 26 июля. Температура воздуха: ночью +15...+17º; днем +25...+27º.
Фото Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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