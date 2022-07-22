Общество

Четыре района Волгограда останутся без света в субботу 23 июля

Общество 22.07.2022 22:33
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22.07.2022 22:33


В субботу, 23 июля, отключат электричество я ряде домов в четырех районах Волгограда. Согласно графику, без света останутся жители Краснооктябрьского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. 

В Краснооктябрьском районе  электроэнергии не будет в домах с 09:00 до 17:00: 

 ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19;
 переулок Смирнова, 2, 4, 1-7;
 переулок Вязниковский, 3-7, 24-28;
 ул. Жданова, 2-22, 5-43;
 ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55;
 ул. Типографская, 40.

В Советском районе с 10:00 до 19:00 света не будет по следующим адресам:

 ул. Прямая, 1а, 1б, 1-11, 11а, 11б, 2а, 2-18, 18а, 20;
 ул. Межевая, 1а, 1-11, 13а, 15а, 15-21;
 ул. Мариупольская, 39а, 39-43;
 ул. Лужниковская, 1-9, 2-6;
 ул. Районная, 42, 42б.

Кировский район останется без света с 10:00 до 16:00 в домах по улице Шумилова, 73, 77. 

А с 09:00 до 17:00 по улицам: 

 ул. Алычевая, 21-35;
 ул. Абрикосовая, 28-46;
 ул. Каштановая, 29-47, 32-50;
 ул. Апельсиновая, 31-47, 28-48

В Красноармейском районе отключения запланированы на период с 10:00 до 19:00 23 июля:  

 ул. 2-я Штурманская, 9А, 11, 13, 19;
 ул. Николаевская, 11, 13, 15;
 ул. Танеева, 20.

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