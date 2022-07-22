На станции в Волгоградской области потушили вагон с углем









В Приволжской железной дороге рассказали подробности ЧП, случившегося накануне на станции Палласовка Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ОАО «РЖД», около шести вечера задымился вагон грузового поезда с углем.





Пожарный расчет МЧС ликвидировал задымление. На движение поездов происшествие не повлияло. Пострадавших и угрозы экологической безопасности не зафиксировано.



