На станции в Волгоградской области потушили вагон с углем

Происшествия 22.07.2022 13:14
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22.07.2022 13:14
В Приволжской железной дороге рассказали подробности ЧП, случившегося накануне на станции Палласовка Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала ОАО «РЖД», около шести вечера задымился вагон грузового поезда с углем.
Пожарный расчет МЧС ликвидировал задымление. На движение поездов происшествие не повлияло. Пострадавших и угрозы экологической безопасности не зафиксировано.
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