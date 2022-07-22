



Специалисты ВТБ предупреждают о новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций. Через фишинговые приложения для Android, злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя, чтобы перехватывать его личные данные и информацию из SMS или звонков. По оценке ВТБ, хакерские атаки могут идти с сервера управления, расположенного за рубежом.





Вредоносные приложения обычно мимикрируют под различные бренды финансовых организаций. При скачивании и запуске они запрашивают все возможные доступы к управлению устройством. Как только пользователь установит такую программу, список всех приложений передается со смартфона клиента на сервер управления злоумышленников. Сразу после установки фишинговое приложение с вредоносным ПО начинает маскироваться (исчезает с экрана, меняет иконку, название и т.д.) и одновременно ищет доступ к оригинальным настройкам и программам с целью перехвата данных. Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций. Кроме того, вредоносная программа может отправлять спам-сообщения контактам пользователя для последующих кибератак на других клиентов.





- Активность мошенников по распространению вредоносных приложений потенциально очень опасна для клиентов. С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически – узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов. Вирус создает уязвимость и для других контактов, так как использует технологию спам-рассылки и готов «заражать» смартфоны ваших друзей и родственников. По нашим данным, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа причем используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций. Для защиты своих средств мы рекомендуем всем клиентам проверять подлинность приложения, которое вы хотите загрузить, и пользоваться только проверенными источниками и не переходить по подозрительным ссылкам, – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.





Пользователи устройств на базе Android могут скачать приложение ВТБ Онлайн по ссылке на сайте банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать интернет-версию ВТБ Онлайн. Просим наших пользователей быть внимательными: скачивать приложение только из официальных источников, проверяя подлинность используемых ресурсов в Интернете и использовать антивирусы на своих устройствах. В случае любых подозрений рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр или офис банка, а также заблокировать доступ в личный кабинет.





В начале лета специалисты ВТБ зафиксировали резкий всплеск фишинговой активности мошенников. Только в июне было выявлено около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза – всех предыдущих месяцев этого года. В целом за первое полугодие банк обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил 12,9 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.



