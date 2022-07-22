Под Волгоградом в овраге нашли тело пропавшего 11 июля мужчины

В Дубовке Волгоградской области найдено тело пропавшего 11 июля Алексея Кочкина. Как стало известно ИА «Высота 102», труп 46-летнего мужчины обнаружили в овраге.
— Были организованы поисковые мероприятия, — прокомментировали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Вчера тело мужчины обнаружено. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер.
Алексей Кочкин пропал в Дубовке 11 июля. В полицию обратилась жена. Ранее мужчина никогда не уходил из дома. Труп местного жителя обнаружили накануне в овраге на территории бывшего санатория «Дубовка».
Известно, что погибший страдал психическим расстройством.
Фото: ЛизаАлерт / vk.com