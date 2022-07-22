Происшествия

Двое детей отравилась уксусом и марганцовкой в Волгоградской области

Происшествия 22.07.2022 08:40
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22.07.2022 08:40



В детское токсикологическое отделение больницы №25 госпитализированы двое двухлетних детей с отравлением. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествия  случились накануне. Так,  в Дзержинском районе в одном из домов на ул. 8-ой Воздушной армии из-за недосмотра родителей девочка нашла бутылку с уксусом и выпила опасную жидкость. 

Несчастный случай произошел и в хуторе Сакарка Городищенского района. Мальчик выпил из пузырька марганцовку. 


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