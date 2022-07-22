Двое детей отравилась уксусом и марганцовкой в Волгоградской области

Происшествия 22.07.2022 08:40
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22.07.2022 08:40
В детское токсикологическое отделение больницы №25 госпитализированы двое двухлетних детей с отравлением.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествия случились накануне. Так, в Дзержинском районе в одном из домов на ул. 8-ой Воздушной армии из-за недосмотра родителей девочка нашла бутылку с уксусом и выпила опасную жидкость.
Несчастный случай произошел и в хуторе Сакарка Городищенского района. Мальчик выпил из пузырька марганцовку.
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