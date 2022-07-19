Начальная цена контракта составила немногим более 40 тысяч рублей. Исполнитель должен будет по заявкам заказчика обработать помещения сертифицированными препаратами, соответствующие требованиям экологической безопасности. Работы должны проводиться физическими, механическими и химическими способами "путем раскладки отравленных приманок, опыливания, газации" и т.д. с соблюдением мер предосторожности сотрудников.
В списке адресов, где проведут дезинсекцию и дератизацию, находятся 26 зданий, где располагаются органы исполнительной власти региона – комитеты и инспекции, в том числе и главный офис администрации Волгоградской области на пр. Ленина, 9.
Справка. Дезинсекция - это комплекс мероприятий по защите от тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, мух, комаров, гамазовых клещей и других синантропных членистоногих.
Дератизация – это комплекс мер и процедур, направленных на борьбу с распространением грызунов.