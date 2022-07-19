Общество

Главный офис администрации Волгоградской области обработают от членистоногих

Общество 19.07.2022 20:29
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19.07.2022 20:29



Помещения, занимаемые органами исполнительной власти Волгоградской области, обработают от грызунов и насекомых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующую закупку на дезинсекцию и дератизацию объявило ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению администрации Волгоградской области».

Начальная цена контракта составила немногим более 40 тысяч рублей. Исполнитель должен будет по заявкам заказчика обработать помещения сертифицированными препаратами, соответствующие требованиям экологической безопасности. Работы должны проводиться физическими, механическими и химическими способами "путем раскладки отравленных приманок, опыливания, газации" и т.д. с соблюдением мер предосторожности сотрудников.

В списке адресов, где проведут дезинсекцию и дератизацию, находятся 26 зданий, где располагаются органы исполнительной власти региона – комитеты и инспекции, в том числе и главный офис администрации Волгоградской области на пр. Ленина, 9.

Справка. Дезинсекция - это комплекс мероприятий по защите от тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, мух, комаров, гамазовых клещей и других синантропных членистоногих.
Дератизация – это  комплекс мер и процедур, направленных на борьбу с распространением грызунов.

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