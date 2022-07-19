Общество

Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТ

Общество 19.07.2022 10:33
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19.07.2022 10:33


В Центральном районе Волгограда  с 19  по 27 июля перекроют движение на ул. Глазкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», ограничения будут действовать с 21-00 ч. сегодняшнего дня и по это же время 27 июля на участке дороги по ул. Глазкова, примыкающей к проспекту Ленина. Связано это с реконструкцией теплового канала, проходящего под линией скоростного трамвая. 

В компании пояснили, что работы будут проводиться в рамках подготовки к отопительному сезону. Объект реконструкции предохраняет от внешнего воздействия магистральный трубопровод диаметром 530 мм, который обеспечивает теплоснабжением квартиры более 20 тысяч жителей. 


Тепловой канал был проложен в 70-х годах прошлого века и к настоящему времени полностью выработал свой ресурс, поэтому бригадам «Концессий теплоснабжения» предстоит установить новые железобетонные перекрытия. Все работы будут производиться без отключения потребителей. 

Поскольку магистраль проходит под линией скоростного трамвая на глубине 3,5 метра,  для выполнения работ будет временно демонтировано трамвайное полотно на 25-метровом участке. На период реконструкции МУП «Метроэлектротранс» разработало для скоростного трамвая специальную схему работы.

«Концессии теплоснабжения» приносят горожанам извинения. Временные неудобства сегодня позволят обеспечить стабильную работу сетей на годы вперед, заверили в компании.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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