Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поезда









Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОАО «РЖД», соответствующее решение принято железными дорогами этого государства.





Так, расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана:





с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам;





с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.





Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном было приостановлено 17 марта 2020 года в связи с началом эпидемии коронавируса.







