Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поезда

Общество 18.07.2022 16:53
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18.07.2022 16:53
Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОАО «РЖД», соответствующее решение принято железными дорогами этого государства.
Так, расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана:
с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам;
с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.
Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном было приостановлено 17 марта 2020 года в связи с началом эпидемии коронавируса.
В конце июня после двухлетнего перерыва было также возобновлено железнодорожное сообщение Волгограда с Ташкентом.
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