







В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно остановлено с 16 марта 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, так, с 23 июня будет возобновлено движение поезда № 5/6 Ташкент – Самара отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям);





С 25 июня вводится в расписание поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).





Такое решение было принято в связи с отменой ограничений с 14 июня на въезд граждан республики Узбекистан в Россию. ПЦР-тесты для пассажиров не требуются.





Напомним, во время пандемии граждан Узбекистана вывозили из России на специальном поезде, который следовал в республику без остановок от станции Волжский.



