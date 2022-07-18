В Волгограде первые рестораны «Вкусно – и точка» откроют 20 июля





В Волгограде стала известна дата открытия ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка». Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники заведения на улице Ленина, 111Д, первых посетителей два заведения встретят 20 июля.

– Мы будем ждать посетителей 20 июля на проспекте Ленина, 111Д в Краснооктябрьском районе и на улице Пархоменко, 57К в Центральном районе, – сообщила корреспонденту информагентства сотрудница ресторана.

Добавим, что на сегодня в сеть быстрого питания продолжают принимать сотрудников. К работе новобранцев планируют допускать после месячного обучения. При этом, ранее сообщало информагентство, все стандарты работы McDonald's остаются неизмененными.

Напомним, 14 мая McDonald's на своем официальном сайте объявила о приостановке работы на территории России. Однако уже через два месяца стало известно о открытии ресторана, но уже под другим брендом.

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