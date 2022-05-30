Экс-McDonald's в условиях сверхсекретности готовят к открытию в Волгограде

Рестораны быстрого питания McDonald's, закрывшиеся в Волгограда по политическим мотивам, готовятся к открытию. Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники общепита, свои двери заведения перед любителями бургеров и прочего фастфуда распахнут, вероятнее всего, в середине июня. Посетителям придется привыкать к обновленному дизайну, униформе сотрудников, а главное – к новому названию.

По словам работников, менеджеры ресторанов уже приступили к работе. Остальной персонал – кассиры, повара и прочие – пока остаются дома в полном неведении.

– Внутри заведений уже ведется смена дизайна. Как сильно изменится оформление залов, нам достоверно неизвестно. Знаем, что из-за смены фирменного логотипа придется поменять всю посуду, униформу и упаковку, – рассказывает сотрудница одного из ресторанов Екатерина. – Точной даты открытия нам не сообщают, все держится в строжайшем секрете. Но говорят, что возможно – в ближайшие недели.

Меню, по словам Екатерины, тоже изменится. Но что именно поменяют новые владельцы сети, также покрыто мраком.

– Абсолютно вся информация остается закрытой, поэтому приходится лишь гадать, – констатирует волгоградка.

Сотрудница канувшего в Лету McDonald's утверждает, что, несмотря на долгий простой, всем сотрудникам заведений до сих пор выплачивают зарплату.

– Оплата простоя производится исходя из 100% среднего заработка за последние 12 месяцев, – объясняет девушка. – Если сотрудник отработал меньше 12 месяцев, оплата производится уже исходя из фактически отработанного времени. Если сотрудник отработал менее 6 месяцев, оплата начисляется исходя из количества фактически отработанных месяцев. То есть для работников, принятых на работу в марте 2022 года, оплата простоя производится из количества часов, гарантированных по трудовому договору – 20 часов. В расчет среднего заработка включается оплата отработанных часов, переработка и премии.

По сведениям некоторых СМИ, рестораны фастфуда возобновят работу 12 июня. Напомним, что в этот день отмечается День России. Пока никаких подтверждающих эту информацию заявлений от новых собственников сети не поступало.