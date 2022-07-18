Общество

Под Волгоградом с разницей в день при падении с высоты погибли влюбленные

Общество 18.07.2022 10:17
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18.07.2022 10:17


В городе Михайловке Волгоградской области с разницей в день при падении с крыши пятиэтажного дома по улице Обороны разбились насмерть 19-летний парень и его ровесница. Как стало известно ИА «Высота 102», молодые люди состояли в отношениях. 

— 17 июля в 04.02 у дома по улице Обороны был обнаружен труп 19-летнего юноши, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Причина смерти — падение с высоты. 

По информации нашего источника, на следующий день, 18 июля, в 04.10 по тому же адресу обнаружено тело 19-летней девушки, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома. 

По словам жителей города Михайловки, причиной трагического инцидента стала любовная связь погибших. По не подтвержденной официально информации, за несколько дней до разыгравшейся трагедии между молодыми людьми произошел конфликт, который привел к болезненному разрыву отношений. 

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