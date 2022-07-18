Волгоградская область по объему соцпомощи населению заняла 3-е место в ЮФО

Общество 18.07.2022 08:29
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18.07.2022 08:29
Волгоградская область в 2021 году потратила 5 миллиардов 703 миллиона 612 тысяч рублей на оказание мер соцподдержки населению в натуральной форме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, расчет велся с учетом средств федерального бюджета.
В 2020 году на эти цели регион потратил 4 миллиарда 661 миллион 71 тысячу рублей, в 2019 году эта сумма была больше – 5 миллиардов 593 миллиона 82 тысячи рублей.
В ЮФО безусловное первое место по данному показателю занимает Краснодарский край. Так, в 2021 году на социальную поддержку населения субъект потратил 10 миллиардов 469 миллионов 408 тысячи рублей.
В Ростовской области на эти цели израсходовали в прошлом году чуть больше, чем в Волгоградской – 5 миллиардов 748 миллионов 118 тысяч рублей.
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