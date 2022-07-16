Бочаров учредил памятный знак к 80-летию Победы в Сталинградской битве

Общество 16.07.2022 10:30
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16.07.2022 10:30
Памятный знак губернатора Волгоградской области «80 лет Победы в Сталинградской битве» учрежден в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет -портале правовой информации Волгоградской области.
В документе поясняется, что памятный знак учреждается в связи с празднованием 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Он будет вручаться участникам Сталинградской битвы и труженикам тыла, постоянно проживающим в Волгоградской области. А также гражданам, имеющим статус «Житель осажденного Сталинграда» и иным лицам, принимавшим участие в подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию указанной годовщины.
К памятному знаку прилагается соответствующее удостоверение.
Памятный знак будет выполнен из латуни с гальваническим покрытием под золото в форме правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне в центре будет надпись «СТАЛИНГРАД», а ниже даты: 1943-2023. Над надписью изобразят лучи, исходящие из крайней левой точки, а внизу будет рельефное изображение (по пояс) скульптуры «Родина мать – зовет!».
На оборотной стороне знака будет надпись «80 лет Победы в Сталинградской битве».
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Сталинградской Победы. Оргкомитет возглавит Дмитрий Медведев. Завтра, 17 июля, он посетит Волгоград, где примет участие в открытии памятника БК-31.
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