Путин подписал Указ о праздновании 80-летия Сталинградской Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, федеральный оргкомитет возглавит заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отметим, что в Волгоградской области также действует региональный организационный комитет под руководством губернатора Андрея Бочарова. Комплексный региональный план подготовки к празднованию сформирован при непосредственном участии ветеранского сообщества. Реализация программы к юбилею Сталинградской Победы в том числе включает инфраструктурные проекты развития территорий.

Волгоградская область является патриотическим символом России, центром патриотического воспитания федерального значения. В регионе ведутся работы по сохранению и увековечиванию памяти защитников Отечества.

Напомним, Дмитрий Медведев приедет в Волгоград 17 июля. Он примет участие в открытии памятника БК-31.