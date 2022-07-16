Общество

Волгоградцам прилетели загадки из космоса

Общество 16.07.2022 08:54
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16.07.2022 08:54



Российский космонавт Сергей Рязанский посвятил Волгограду свою очередную загадку из космоса. Как сообщает ИА «Высота 102», по снимку, сделанному с борта МКС, он попросил угадать, какой город на нем изображен.
Своим подписчикам в социальной сети космонавт дал несколько подсказок.
- Факт 1. Город основан на татаро-монгольском поселении.
Факт 2. Это один из самых длинных городов России, его протяженность около 70 километров вдоль берега реки.
Про Великую Отечественную войну даже упоминать не буду, слишком очевидная подсказка.
Факт 3. В черте города установлена самая большая скульптура в России и Европе.
Факт 4. Самая длинная улица в России расположена именно здесь. Ну кто бы сомневался - один из самых длинных городов! Улица Продольная, её длина превышает 50 километров, - написал Сергей Рязанский.
Ответы посыпались в комментариях. Волгоград угадали практически сразу по мосту через Волгу и подсказке о самом длинном городе России.
Справка: Сергей Рязанский - российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации. Первый в мире ученый - командир космического корабля.  
Фото: Сергей Рязанский/Яндекс.Дзен

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