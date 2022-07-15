Общество

В Волгограде «Концессии» ограничили водоснабжение автосервису и магазину

Общество 15.07.2022 17:55
0
15.07.2022 17:55


В Волгограде отключили воду автосервису и магазину стройматериалов в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники обеих точек на улице Исторической незаконно подключились к сетям. Несмотря на многократные предупреждения со стороны компании-концессионера, демонтировать незаконные врезки бизнесмены не торопились. Как итог – 15 июля к ним нагрянули рабочие «Концессий водоснабжения». 

– Руководствуясь федеральным законом в сфере водоснабжения и водоотведения, мы заранее уведомили данных потребителей о предстоящем отключении, – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ООО «Концессии водоснабжения» Наталья Левина.Также были уведомлены органы местного самоуправления и контролирующие органы. В соответствии с постановлением, абонентам будет выставлена плата, рассчитанная по пропускной способности, присоединенных устройств. 



Сегодня перед рабочими «Концессий» стояла задача ограничить доступ к центральному водоснабжению обоих объектов. 

После установки факта самовольного подключения и пользования системы водоснабжения было произведено обследование и составление актов,рассказала ведущий инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Ксения Игнина. – Сегодня совместно с силами цеха Дзержинского района произведено отключение автосервиса от холодного водоснабжения путем демонтажа участка трубопровода.

Как рассказали специалисты компании, незаконные врезки ставят под угрозу не только безопасность строений их хозяев, но также могут стать причиной снижения давления в кранах волгоградцев. Во избежание неприятностей потребителям, самовольно подключившемся к водоснабжению, необходимо демонтировать врезки или узаконить отношения с ресурсоснабжающей организацией. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
15.07.2022 20:38
Общество 15.07.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 20:06
Общество 15.07.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 20:04
Общество 15.07.2022 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:47
Общество 15.07.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:06
Общество 15.07.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:02
Общество 15.07.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 17:37
Общество 15.07.2022 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 17:19
Общество 15.07.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 17:07
Общество 15.07.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 14:40
Общество 15.07.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 14:38
Общество 15.07.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 13:54
Общество 15.07.2022 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 13:19
Общество 15.07.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 12:42
Общество 15.07.2022 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 11:36
Общество 15.07.2022 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:38
Волгоградцев пугают фейком об изнасиловании 15-летней девочкиСмотреть фотографии
20:06
Путин наградил волгоградского чиновника Медведева за безупречную службуСмотреть фотографии
20:04
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной РоссииСмотреть фотографии
19:47
«Ушел из больницы и не вернулся»: в Волгограде пропал тяжело больной мужчинаСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде стартует проект поддержки предпринимательстваСмотреть фотографии
19:02
«День недели — суббота»: в Волгограде рекламу сети по продаже суши признали неэтичнойСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде «Концессии» ограничили водоснабжение автосервису и магазинуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Обком КПРФ выступил за переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:19
В ЦПКиО Волгограда открыли один из крупнейших в РФ детских бассейновСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы полетят в Пермь на бразильских самолетахСмотреть фотографии
16:11
В Волжском ночью в бывшем общежитии нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:01
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом 50 тысяч молодой стерляди выпустили в Волгу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Волгограде закончили расследование дела о ЧП на картингеСмотреть фотографии
14:40
Путин подписал Указ о праздновании 80-летия Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде к Новому году отремонтируют четыре фонтанаСмотреть фотографии
14:19
Волгоградцы обменивают кешбэк на авиабилеты и гаджетыСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольнойСмотреть фотографии
13:24
Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о терактеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом встретили вернувшихся со спецоперации на Украине бойцов «Кобры»Смотреть фотографии
12:42
Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
«Волгоградзеленхоз» заподозрили в попытке распила средств нацпроектаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить головуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде взяли под арест пособника террористов из СирииСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 летСмотреть фотографии
11:36
«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладминаСмотреть фотографии
11:18
В Михайловке построят ледовый каток за 265 миллионовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
11:01
Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградкиСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде пенсионерка лишилась сбережений при смене тарифа на телефонеСмотреть фотографии
 