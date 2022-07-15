В Волгограде «Концессии» ограничили водоснабжение автосервису и магазину

В Волгограде отключили воду автосервису и магазину стройматериалов в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники обеих точек на улице Исторической незаконно подключились к сетям. Несмотря на многократные предупреждения со стороны компании-концессионера, демонтировать незаконные врезки бизнесмены не торопились. Как итог – 15 июля к ним нагрянули рабочие «Концессий водоснабжения».

– Руководствуясь федеральным законом в сфере водоснабжения и водоотведения, мы заранее уведомили данных потребителей о предстоящем отключении, – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ООО «Концессии водоснабжения» Наталья Левина. – Также были уведомлены органы местного самоуправления и контролирующие органы. В соответствии с постановлением, абонентам будет выставлена плата, рассчитанная по пропускной способности, присоединенных устройств.







Сегодня перед рабочими «Концессий» стояла задача ограничить доступ к центральному водоснабжению обоих объектов.

– После установки факта самовольного подключения и пользования системы водоснабжения было произведено обследование и составление актов, – рассказала ведущий инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Ксения Игнина. – Сегодня совместно с силами цеха Дзержинского района произведено отключение автосервиса от холодного водоснабжения путем демонтажа участка трубопровода.

Как рассказали специалисты компании, незаконные врезки ставят под угрозу не только безопасность строений их хозяев, но также могут стать причиной снижения давления в кранах волгоградцев. Во избежание неприятностей потребителям, самовольно подключившемся к водоснабжению, необходимо демонтировать врезки или узаконить отношения с ресурсоснабжающей организацией.



